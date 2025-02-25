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Крушение самолета в Судане: жертвы среди гражданских и военных

Крушение самолета в Судане: жертвы среди гражданских и военных

В Судане, в районе Омдурмана, произошло крушение военного самолета, унеся жизни нескольких военных и гражданских.

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