ВС РФ поразили производство боевых частей ракет «Фламинго» в Киеве

Производство комплектующих для ракет «Фламинго» ВСУ стало одной из целей массированного удара, нанесенного российскими военными минувшей ночью по предприятиям ВПК в украинской столице и Киевской области, сообщило во вторник Минобороны РФ в мессенджере «Макс».