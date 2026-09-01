ВС РФ поразили производство боевых частей ракет «Фламинго» в Киеве

Производство комплектующих для ракет «Фламинго» ВСУ стало одной из целей массированного удара, нанесенного российскими военными минувшей ночью по предприятиям ВПК в украинской столице и Киевской области, сообщило во вторник Минобороны РФ в мессенджере «Макс».
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