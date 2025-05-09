Военные моряки поздравили с Днем Победы 101-летнего ветерана войны

Ольге Павловне Желтиковой торжественно вручили цветы и подарки «Военнослужащие Объединенного учебного центра (ОУЦ) Военно-Морского Флота поздравили от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Павловну Желтикову с Днем Победы», – говорится в сообщении Минобороны России.
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