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Петербургский дневник

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Военные моряки поздравили с Днем Победы 101-летнего ветерана войны

Военные моряки поздравили с Днем Победы 101-летнего ветерана войны

Ольге Павловне Желтиковой торжественно вручили цветы и подарки «Военнослужащие Объединенного учебного центра (ОУЦ) Военно-Морского Флота поздравили от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Павловну Желтикову с Днем Победы», – говорится в сообщении Минобороны России.

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