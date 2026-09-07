На внутренней стороне 76-го км МКАД произошло ДТП

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошло на внутренней стороне 76-го км МКАД, сообщили в столичном департаменте транспорта.
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