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Нужно оставить на сутки в холодильнике: назван снижающий сахар и давление продукт

Нужно оставить на сутки в холодильнике: назван снижающий сахар и давление продукт

Есть мнение, что оставлять продукты на ночь в холодильнике вредно. Однако китайские эксперты утверждают, что, на самом деле, правило касается лишь четырех видов пищи – недоваренных яиц, морепродуктов, зеленых салатов и холодных овощных салатов.

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