Нужно оставить на сутки в холодильнике: назван снижающий сахар и давление продукт

Есть мнение, что оставлять продукты на ночь в холодильнике вредно. Однако китайские эксперты утверждают, что, на самом деле, правило касается лишь четырех видов пищи – недоваренных яиц, морепродуктов, зеленых салатов и холодных овощных салатов.