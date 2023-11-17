ВС РФ принял решение об "ошибочном" переводе на карту незнакомца ₽1 млн через банкомат Тинькофф-Банка

Сайт "legal report" рассказал, что некая Алла Петрова из Казани в марте 2021 года дистанционно оформила в ВТБ банке потребкредит на 2,8 млн рублей и в Москве сразу обналичила 1,95 млн рублей из этой суммы.
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