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Sky News: подготовка британских пилотов оказалась под угрозой из-за спецоперации ВС РФ на Украине

Sky News: подготовка британских пилотов оказалась под угрозой из-за спецоперации ВС РФ на Украине

ТАСС/Zuma\TASS Британские ВВС испытывают серьезные трудности с подготовкой пилотов истребителей в связи с тем, что Лондон отправил часть самолетов на границу с Украиной после начала спецоперации Вооруженных сил РФ.

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