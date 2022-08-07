Sky News: подготовка британских пилотов оказалась под угрозой из-за спецоперации ВС РФ на Украине

ТАСС/Zuma\TASS Британские ВВС испытывают серьезные трудности с подготовкой пилотов истребителей в связи с тем, что Лондон отправил часть самолетов на границу с Украиной после начала спецоперации Вооруженных сил РФ.
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