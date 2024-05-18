Беспредел диаспор набирает обороты. От МВД требуют "жёстких мер", русские объединяются для самообороны

TF Tatyana Fedotova Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Так что, если власти не примут нормальные меры. Не по выдавливанию всех, а по жёсткому контролю, учёту и фильтрации, а так же принятие мер по предотвращению жульничества со стороны и собственных граждан как высоких начальников, так и обычных идиоток, регистрацию оформляющих кому попадя, фиктивные да и не фиктивные с дуру браки заключающих.

АНГЕЛ АНГЕЛ Странно как то в России получается. Народ пальцем показывает на тех кто в открытую крышует пришлых межэтнические ОПГ, диаспоры, а власть просто не видит и не слышит собственный народ. Тогда вопрос а она в России есть вообще??? Способна она обеспечить безопасность своих граждан? Или все построено на бабках, взятках, откатах?