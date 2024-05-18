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СССР-Россия

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Беспредел диаспор набирает обороты. От МВД требуют "жёстких мер", русские объединяются для самообороны

Беспредел диаспор набирает обороты. От МВД требуют "жёстких мер", русские объединяются для самообороны

Сможет ли наша полиция достойно ответить на массовое нарушение закона со стороны приезжих? И как стражи порядка уживутся с народной самообороной? Каких еще неприятных сюрпризов ждать от национальной политики в России? Страна требует "жёстких мер" Министр внутренних дел Владимир Колокольцев потребовал от подчинённых принять "жёсткие меры" в отношении нелегалов и приезжих нарушителей правопорядка.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Спасение  утопающих дело рук самих утопающих. Так что, если власти не примут нормальные меры. Не по выдавливанию всех, а по жёсткому контролю, учёту и фильтрации, а так же принятие мер по предотвращению жульничества со стороны и собственных граждан как высоких начальников, так и обычных идиоток, регистрацию оформляющих кому попадя, фиктивные да и не фиктивные с дуру браки заключающих.
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Странно как то в России получается. Народ пальцем показывает на тех кто в открытую крышует пришлых межэтнические ОПГ, диаспоры, а власть просто не видит и не слышит собственный народ. Тогда вопрос а она в России есть вообще??? Способна она обеспечить безопасность своих граждан? Или все построено на бабках, взятках, откатах?
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15 час.
Н
Николай
Не пора ли милиции, пардон полиции применять почаще оружие особенно против мигрантов! Стыды: на станции метро пол-го избили - ХА-ХА-ХА!!!
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14 час.

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