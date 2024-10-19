В Балашихе обнаружили похищенный у МО РФ комплекс из 15 объектов недвижимости

В Балашихе был обнаружен имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости, который был похищен у Министерства обороны России при реализации процедуры банкротства компании «Строительное управление Московского региона».
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