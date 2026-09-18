Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что демографическая ситуация на Украине стала критической, однако власти страны не стремятся остановить конфликт.
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