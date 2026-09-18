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Газета.ру

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Алаудинов назвал критической демографическую ситуацию на Украине

Алаудинов назвал критической демографическую ситуацию на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что демографическая ситуация на Украине стала критической, однако власти страны не стремятся остановить конфликт.

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