Nature Astronomy: впервые зафиксировано зеленое свечение от Марса

Ученые из Льежского университета в Бельгии впервые при помощи спектрометра NOMAD на борту орбитального аппарата Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства зафиксировали зеленое свечение атмосферы Марса в видимой части электромагнитного спектра.
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