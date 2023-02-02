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Сладков проинформировал, что войска ВС Украины хранят западное тяжелое вооружение на АЭС

Сладков проинформировал, что войска ВС Украины хранят западное тяжелое вооружение на АЭС

Вооруженные силы Украины хранят тяжелое вооружение стран Запада на атомных электростанциях, так как знают, что войска Вооруженных сил РФ не будут наносить удары по таким объектам, рассказал военкор Александр Сладков, передает "Говорит Москва".

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