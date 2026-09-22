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«Си Цзиньпин алдамаган»: Пекинда Кытай чәкчәген тапканнар

Пекинда традицион татар чәкчәген хәтерләткән шацим десерты бар. Бу хакта Татарстан Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова үзенең «Макс» каналында хәбәр итте.

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