Председатель ВК НПКСК встретился с королем и королевой-матерью Камбоджи

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин встретился с королем Камбоджи Нородомом Сиамони и королевой-матерью Нородом Монинеа Сианук в четверг в Пекине.
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