Трамп разозлился на союзников. Европу заставили не полагаться на США

Союзники США больше не рассчитывают на помощь Вашингтона в противостоянии с Россией. Теперь они в срочном порядке обсуждают условия автономного выживания Уэс Косова (Wes Kosova) Когда 7 и 8 июля союзники США прибыли на саммит НАТО в турецкой Анкаре, то настраивались на непростые дни.