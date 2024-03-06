Продюсер раскрыл выгоду Лазарева от отъезда многих звезд из России

Исполнитель хита "В самое сердце" в последнее время буквально нарасхват. Билеты на выступления Сергея Лазарева раскупают за несколько часов, а в одном городе приходится давать по три, а то и четыре концерта.
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