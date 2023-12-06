Минздрав Камчатки: 40 рабочих стройки госпитализировали с гастроэнтеритом

Причиной массового отравления рабочих в Елизово стал гастроэнтерит. Их госпитализировали в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил РИА «Новости» замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
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