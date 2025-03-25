Комиссия Госсовета обсудила поддержку угольной отрасли в России

Поддержка угольной промышленности и устойчивый энергетический баланс на территории страны стали основными темами обсуждения на заседании комиссии Госсовета под руководством главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
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