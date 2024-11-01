Какие важные изменения ждут каждый знак зодиака в ноябре 2024 года согласно прогнозу Таро Алёна Юрьева Ноябрь 2024 — месяц, когда события приобретут новую расстановку, а каждый знак зодиака столкнется с важными изменениями.