Подростки подожгли квартиру заведующей поликлиникой в Подмосковье

До этого семье медработника угрожали с неизвестных номеров.В Подмосковье два подростка подожгли квартиру заведующей поликлиникой № 7 Химкинской областной клинической больницы Ирины Спириной, которая также является депутатом Химкинского совета.
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