Фото Часов Яра Донецкой области, за который несколько недель идут бои. Город полностью разрушен.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Фото Часов Яра Донецкой области, за который несколько недель идут бои. Город полностью разрушен.
Свежие комментарии