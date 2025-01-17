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Элита без головы. Важных «шишек» из личной охраны Зели стерли в порошок

Элита без головы. Важных «шишек» из личной охраны Зели стерли в порошок

Киеву так и не удалось сохранить в секрете страшную тайну последствий российского ракетного удара по пункту управления 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины (НГУ) в Покровске.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;Мочи козлов!!&quot; ©
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1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохол подох России по хуй.
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1 д.
ВН
Валерий Николаевич
Автор, это в ВСУ полковник и майор считаются &quot;большими звездами&quot;? В российской армии это уже давно не так.
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20 час.

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