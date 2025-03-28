В Госдуме поставили Зеленского на место из-за оскорбления россиян

Депутат Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал шизофренией оскорбление президента Украины Владимира Зеленского в адрес россиян, его слова приводит РИА Новости.
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