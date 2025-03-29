Российские бойцы ударили "Геранями" по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Российские военные с помощью беспилотников "Герань-2" нанесли удар по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
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