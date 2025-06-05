Бирюков: в Москве запланирован масштабный ремонт Третьего транспортного кольца

В Москве проводится обновление асфальта на Третьем транспортном кольце, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
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