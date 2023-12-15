Финны решили снова закрыть границу с РФ — и открыть 15 военных объектов страны для армии США

Финляндская Республика закрывает границу с Российской Федерацией практически сразу после её открытия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Хуситы и иранцы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив.Флот США растерянно чешет затылки и смотрит, как буксируют их суда. Россия поддержала
- Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...
- Беспределу этнической ОПГ в Питере положен конец: СК арестовал полицейских, покрывавших вымогателей из Азербайджана
Свежие комментарии