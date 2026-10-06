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Царьград

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В Усть-Лабинске Зюзин наградил лучших operativos угрозыска

В Усть-Лабинске Зюзин наградил лучших operativos угрозыска

В городском Доме культуры Усть-Лабинска отметили 108-ю годовщину создания уголовного розыска России, а депутат Заксобрания Кубани Владимир Зюзин вручил благодарственные письма лучшим оперативникам районного отдела МВД.

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