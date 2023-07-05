На Краснолиманском направлении пилоты Су–34 поразили места расположения ВСУ

Три пункта временной дислокации и опорный пункт ВСУ поразили истребители-бомбардировщики Су–34 на Краснолиманском направлении, завил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук 4 июля, сообщает РИА Новости.
Три пункта временной дислокации и опорный пункт ВСУ поразили истребители-бомбардировщики Су–34 на Краснолиманском направлении, завил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук 4 июля, сообщает РИА Новости.
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