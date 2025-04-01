Парк Монрепо в Выборге обзавелся уникальным портретом владельца усадьбы

Картина будет обследована и восстановлена в Международном центре реставрации Парк Монрепо в Выборге получил портрет своего владельца, барона Пауля Николаи, написанный датским художником Кристианом Альбрехтом Йенсеном.
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