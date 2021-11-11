Заноза

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Сатановский: России пора начать освежать память бывшим братским республикам СССР

Сатановский: России пора начать освежать память бывшим братским республикам СССР

Советского Союза больше нет и дружба народов, его населявших, кончилась Посол Азербайджана в Москве, человек, искренне любимый теми, кто ещё помнит Советский Союз и его, тогда яркого молодого и талантливого певца, дал приём в ознаменование победы в прошлогодней, Отечественной войне, в качестве каковой Баку теперь принято обозначать Вторую Карабахскую, в которой Россия выступила миротворцем, а Турция впервые, но явно не в последний раз, вмешалась в происходящее на постсоветском пространстве, с прицелом на то, чтобы изрядную его часть подмять под себя, чем с успехом и занимается.

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Юрий
Янович, молодец!
кормчий
Игорь Тихонов
Всегда считал и считаю, что в России не должно быть никаких диаспор ни по каким признакам. Если приехали к нам - то ассимилируйтесь и живите ПО НАШИМ законам и традициям, а если такого желания нет - поганой метлой к себе в родные кишлаки. И все "крыши" и "шапки" должны быть ликвидированы, если нужно - силовыми методами.
СЭМЭН Иваницкий
+100500!!!!!!!!!!!
Василий Горбатов
Эх, если бы ещё, нашу с Вами, позицию услышали власти НАШЕЙ страны ...
Екатерина
В Российской Федерации — более 1,5 млн. азербайджанцев (хотя по официальным данным примерно 700 тысяч). Народ, в основном, трудолюбивый и предприимчивый. Алкоголем не увлекается. Семейные и религиозные традиции соблюдает и уважает. А то, что представители этой национальности подмяли под себя целые отрасли (в основном торговли) и стали навязывать свои условия жизни в отдельных регионах страны - так это слабость российской власти, недостатки ее законодательства и коррупция. Нечего на зеркало пенять...
Олег Юрьев
Они алкоголем не увлекаются, они его просто из метила (яда) бодяжат.
Вячеслав Даньшин
Евгений Янович как всегда прав, но торгаши во власти думают чуток иначе, они очень любят озадачиваться и не предпринимать какие либо действия в этом направлении.
Адольф Пешков
Очень для меня непривычно, но на сей раз Евгений Янович не прав в обобщениях и в сваливании в одну зловонную кучу разных объектов. Так нельзя небрежно вести себя в приличном обществе. Уверен, что как только Россия освободится от своих выращенных баев и беков, то обязательно образуется действующий полноценный ЕВРАЗЭС.

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