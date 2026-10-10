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Финляндии преподали урок: «Росатом» сообщил о победе в суде по АЭС «Ханхикиви-1

Финляндии преподали урок: «Росатом» сообщил о победе в суде по АЭС «Ханхикиви-1» Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

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