Врач Морозова: одышка и затрудненное дыхание у детей могут говорить о пневмонии

Врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала газете "Известия" об опасных симптомах простуды у детей, на которые необходимо обращать внимание.
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