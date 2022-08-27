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Жаркие выходные порадуют волгоградцев на финише лета

Жаркие выходные порадуют волгоградцев на финише лета

Летний сезон подошел к завершению, однако погода еще не успела перестроиться на предосенний лад. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются температуры близкие к рекордным для этого периода — до 37 градусов тепла.

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