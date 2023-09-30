Вильфанд рассказал об аномальных температурах в некоторых регионах России

Теплая погода с аномальными температурами прогнозируется на территории России. Высокие температуры ожидаются в Архангельской, Пензенской, Кировской, Вологодской областях, Татарстане, Якутии и нескольких других регионах страны в ближайшие дни.
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