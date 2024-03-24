Запад доигрался и разбудил русского медведя: Россия уже начала отвечать сполна. Дальше будет только хуже

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Комментарии
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Лев Добрый
РАЗБУДИТЬ-ТО РАЗБУДИЛ, ДА ТОЛЬКО НАДО БЫСТРЕЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ БЕРЛОГИ!👀😜👈👍
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15 час.
Александр Хироников
Затрахали уже лозунги: мы в мирных не стреляем! Они вопили от радости по поводу погибших в Крокус-сити, а мы говорим: нет! мы в вас мирных стрелять не будем. Это наша позиция. Только позиция очень странная.
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15 час.
Валерий Бирюков
У многих наших деятелей очень короткая память: они забыли исконно русское выражение чем ты отмерил, тем и тебе будет отмеряно. Убили наших порядка 150 мирных граждан - приземлить (в смысле замогилить) столько же в Куеве.
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14 час.

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