Запад доигрался и разбудил русского медведя: Россия уже начала отвечать сполна. Дальше будет только хуже

Александр Хироников

Затрахали уже лозунги: мы в мирных не стреляем! Они вопили от радости по поводу погибших в Крокус-сити, а мы говорим: нет! мы в вас мирных стрелять не будем. Это наша позиция. Только позиция очень странная.