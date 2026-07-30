Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Болгария национализирует «Лукойл»? Нет, это сложнее. И гораздо хитрее. Правительство Болгарии внесло две «дочки» российского «Лукойла» — Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker — в список стратегических объектов национальной безопасности.
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