НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Болгария национализирует «Лукойл»? Нет, это сложнее. И гораздо хитрее. Правительство Болгарии внесло две «дочки» российского «Лукойла» — Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker — в список стратегических объектов национальной безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии