Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт: отказ США передавать технологии Patriot говорит о неудачной встрече Трампа с Зеленским

Эксперт: отказ США передавать технологии Patriot говорит о неудачной встрече Трампа с Зеленским

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине технологий производства зенитных ракетных комплексов Patriot может быть связано с итогами его недавней закрытой встречи с Владимиром Зеленским.

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