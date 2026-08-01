Эксперт: отказ США передавать технологии Patriot говорит о неудачной встрече Трампа с Зеленским

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине технологий производства зенитных ракетных комплексов Patriot может быть связано с итогами его недавней закрытой встречи с Владимиром Зеленским.
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