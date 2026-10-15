Киев постепенно погружается во мглу – тотальные блэкауты происходят на половине территории города. Все три ТЭЦ Киева были повреждены.
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