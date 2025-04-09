В Раде признали многочисленные нарушения военкомов

Efrem Lukatsky/AP/TASS Все жестче становится принудительная мобилизация на Украине. Произвол ТЦК-шников не выдержали даже в парламенте страны и создали следственную комиссию, которая будет контролировать работу военкомов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии