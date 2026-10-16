Губернатор Алексею Текслеру и Заксобранию региона предстоит назначить по семь членов комиссии, заявки на кандидатов принимаются до 30 октября 2026 года.
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