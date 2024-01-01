Telegraph: силы ПВО ВСУ не смогут отбить все удары РФ из-за дефицита ракет

Украинские средства противовоздушной обороны этой зимой не смогут отразить все удары российских Вооружённых сил в связи с нехваткой ракет-перехватчиков, пишет британское издание Telegraph, ссылаясь на военных экспертов.
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