Пассажиры рейсов в Египет застряли в московских аэропортах на несколько суток из‑за задержек. Люди провели ночь на полу, ваучеров на питание не хватало, а новый борт пришлось ждать часами.
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