В Госдуме предложили проверить законность выдачи российских паспортов

Александр Лагуткин

Срочно депортировать всех нелегалов. Ввести визовый режим. Эти "незаменимые работники" должны попадать в Россию только по временной рабочей визе по запросу конкретного работодателя. Проживание в специальных охраняемых вахтовых поселках. Без права выхода из них в свободное от работы время. На работу организованно под присмотром. Малейшее нарушение порядка, закона или, не дай Бог, сопротивление полиции, - сразу жесткое физическое наказание, отсидка в тюрьме и депортация с пожизненным запретом на въезд. Полную ответственность серьёзными штрафами за ввезенных гастарбайтеров должен нести работодатель вплоть до того времени пока этот вахтовик не покинет пределы страны. Для уже купивших российские паспорта мигрантов нужно законодательно ввести коллективную ответственность. При нарушении закона любым членом семьи, вне зависимости от возраста, вплоть до хулиганства, - всех близких родственников лишать гражданства и всех скопом депортировать из страны без права посещения. Диаспоры объявить преступными сообществами и запретить. Этим страна избавится от этнических преступных группировок, бандитских анклавов и террора россиян в местах скопления масс мигрантов. Резко снизится статистика преступности. И сократится база для вербовки потенциальных террористов. Гражданство мигрант должен получать после как минимум семи лет работы по временному разрешению, без малейших проблем с законом. И никаких родственников сюда. Пусть живут и размножаются в своих странах, в той среде, которую они создали у себя.