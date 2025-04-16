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Участники премии «Экология – дело каждого» провели концерт под окнами фронтовика

Участники премии «Экология – дело каждого» провели концерт под окнами фронтовика

В Москве в канун 80-й годовщины Победы поздравительный флешмоб для ветерана Великой Отечественной Войны провели участники и организаторы Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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