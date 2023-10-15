Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Институт двойного гражданства вообще надо отменять

Институт двойного гражданства вообще надо отменять

Десять  дней тому    назад   я           в  рубрике   "Вынесено  из  комментариев"    предлагала Вот на них бы и потренироваться!,  то   есть      выкладывала  вот  такую  цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".

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Комментарии
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Evgenija Palette
!!!!!!!!!! Ну, что же вы не понимаете?... Они думают, что они - самые хитрые, и самые умные... А Россия, мягко говоря, Дура ( что, например, раздает материнский капитал сучкам, уехавшим из России навсегда, и приезжающим сюда только рожать своего очередного...
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2 час.
Natalia Nikonorova
Да, еще о двойном гражданстве. Все эти гастарбайтеры (незаменимые специалисты), почему им дают российское гражданство, но не требуют отмену своего чуркестанского?
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1 час.
Александр Почекунин
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1 час.

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