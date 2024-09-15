НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

149 подписчиков

Сербия, Хорватия, Норвегия, Япония отобрались в квалификацию Кубка Дэвиса

Сербия, Хорватия, Норвегия, Япония отобрались в квалификацию Кубка Дэвиса

Определились сборные, отобравшиеся в квалификацию Кубка Дэвиса, которая пройдет в 2025 году. Сербия – 3:1 против Греции; Хорватия – 4:0 против Литвы; Швеция – 4:0 против Индии; Дания – 3:1 против Казахстана; Южная Корея – 3:1 против Польши; Швейцария – 4:0 против Перу; Венгрия – 3:2 против Египта; Норвегия – 3:1 против Португалии; Австрия – 3:0 против Турции; Тайвань – 3:2 против Боснии и Герцеговины; Израиль – 3:1 против Украины; Япония – 3:1 против Колумбии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх