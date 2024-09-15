Сербия, Хорватия, Норвегия, Япония отобрались в квалификацию Кубка Дэвиса

Определились сборные, отобравшиеся в квалификацию Кубка Дэвиса, которая пройдет в 2025 году. Сербия – 3:1 против Греции; Хорватия – 4:0 против Литвы; Швеция – 4:0 против Индии; Дания – 3:1 против Казахстана; Южная Корея – 3:1 против Польши; Швейцария – 4:0 против Перу; Венгрия – 3:2 против Египта; Норвегия – 3:1 против Португалии; Австрия – 3:0 против Турции; Тайвань – 3:2 против Боснии и Герцеговины; Израиль – 3:1 против Украины; Япония – 3:1 против Колумбии.
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