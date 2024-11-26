Показатели падают, но CD Projekt не унывает — продажи Cyberpunk 2077 взяли новую высоту ...

Показатели падают, но CD Projekt не унывает — продажи Cyberpunk 2077 взяли новую высотуПольская компания CD Projekt отчиталась о финансовых результатах за третий квартал 2024 календарного года, поделилась актуальной информацией о находящихся в разработке проектах и похвасталась успехами Cyberpunk 2077.