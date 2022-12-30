Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Георгиев пропустил 4+ шайбы во 2-м матче подряд, отразив 23 из 27 бросков «Кингс». В серии отбил 1 буллит из 3

Александр Георгиев пропустил 4+ шайбы во 2-м матче подряд, отразив 23 из 27 бросков «Кингс». «Колорадо» уступил «Лос-Анджелесу» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх