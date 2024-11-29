В Подмосковье полицейские провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства таксистами

Сотрудники Главного управления по вопросам миграции и Центра по вопросам миграции МВД России совместно с коллегами из УВМ, Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области при поддержке Специального полка полиции провели рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства при осуществлении таксомоторных перевозок на территории Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танкисты из группировки войск «Восток» захватили у солдат ВСУ бронетранспортер М-113 прямо с передовой
- В соединениях и частях Тихоокеанского флота на Камчатке состоялись комплексные занятие по безопасности военной службы
- Крымские десантники уничтожили подразделения ВСУ и захватили технику западного производства при попытке прорыва в одном из приграничных районов Курской области
Свежие комментарии