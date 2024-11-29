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Закон, порядок, государство

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В Подмосковье полицейские провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства таксистами

Сотрудники Главного управления по вопросам миграции и Центра по вопросам миграции МВД России совместно с коллегами из УВМ, Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области при поддержке Специального полка полиции провели рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства при осуществлении таксомоторных перевозок на территории Подмосковья.

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