В Подмосковье полицейские провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства таксистами

Сотрудники Главного управления по вопросам миграции и Центра по вопросам миграции МВД России совместно с коллегами из УВМ, Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области при поддержке Специального полка полиции провели рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства при осуществлении таксомоторных перевозок на территории Подмосковья.