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Дефицит чипов перекинулся на серверный сегмент — не хватает даже процессоров AMD и Intel

Дефицит чипов перекинулся на серверный сегмент — не хватает даже процессоров AMD и Intel

По данным издания DigiTimes, ссылающегося на отраслевые источники, ситуация с дефицитом компонентов для дата-центров, включая и центральные процессоры, существенно усугубилась.

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